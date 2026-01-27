Армяне хотят азербайджанский сахар

Бывший депутат парламента Армении, предприниматель Самвел Алексанян ведет переговоры о поставках сахара-песка из Азербайджана. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к властям.

По их данным, в ближайшее время Алексанян планирует начать импорт сахара в Армению, а также ввоз зерна четвертого сорта и дизельного топлива азербайджанского происхождения.

Отмечается, что компания, занимающаяся импортом зерна, принадлежит самому Алексаняну. Среди импортеров бензина из Азербайджана также фигурирует компания Shisha World, принадлежащая Самвелу Мкртчяну — брату жены бизнесмена.