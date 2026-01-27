USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

«От победы к образованию»: школа Джебраила

15:02 384

В результате последовательных мер по восстановлению и реконструкции образовательной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение» постепенно стали функционировать учебные заведения, отвечающие современным стандартам. Одним из таких учебных заведений является полная средняя общеобразовательная школа имени Мехти Мехтизаде в городе Джебраиле, рассказали в Министерстве науки и образования.

В школе на 960 учеников в настоящее время обучаются 335 учащихся. Для эффективной организации учебного процесса в школе работают 27 учителей. Одновременно с этим 10 сотрудников обеспечивают административную и техническую деятельность учебного заведения. Это свидетельствует о том, что школа хорошо сформирована как с педагогической, так и организационной точки зрения.

Полная средняя общеобразовательная школа имени Мехти Мехтизаде отличается современной технической и образовательной инфраструктурой. В распоряжении учащихся 4 кабинета STEAM, 2 компьютерных класса, 6 лабораторий, библиотека и спортивный зал. Открытие современного учебного заведения в городе Джебраиле вносит существенный вклад в обеспечение доступа учащихся к качественному образованию на родине, а также в восстановление социальной жизни в регионе и укрепление устойчивого развития, сказали в министерстве.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2155
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
09:32 7809
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1272
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 822
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1724
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
13:32 4277
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1089
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 836
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2500
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951

