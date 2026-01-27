«От победы к образованию»: школа Джебраила

В результате последовательных мер по восстановлению и реконструкции образовательной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение» постепенно стали функционировать учебные заведения, отвечающие современным стандартам. Одним из таких учебных заведений является полная средняя общеобразовательная школа имени Мехти Мехтизаде в городе Джебраиле, рассказали в Министерстве науки и образования.

В школе на 960 учеников в настоящее время обучаются 335 учащихся. Для эффективной организации учебного процесса в школе работают 27 учителей. Одновременно с этим 10 сотрудников обеспечивают административную и техническую деятельность учебного заведения. Это свидетельствует о том, что школа хорошо сформирована как с педагогической, так и организационной точки зрения.

Полная средняя общеобразовательная школа имени Мехти Мехтизаде отличается современной технической и образовательной инфраструктурой. В распоряжении учащихся 4 кабинета STEAM, 2 компьютерных класса, 6 лабораторий, библиотека и спортивный зал. Открытие современного учебного заведения в городе Джебраиле вносит существенный вклад в обеспечение доступа учащихся к качественному образованию на родине, а также в восстановление социальной жизни в регионе и укрепление устойчивого развития, сказали в министерстве.