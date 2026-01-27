USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Планете угрожает смертельный вирус

15:03

В мире возможно дальнейшее распространение вируса Нипах из-за недостаточной изученности. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — заявил чиновник. По мнению Жазаревича, нужно повысить уровень информированности населения о факторах риска.

Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди свиноводов в Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Показатель летальности — от 40 до 75%.

На прошлой неделе The Economic Times сообщила о вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Подтверждено пять случаев заражения, три из которых зафиксированы на прошлой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и другой сотрудник медицинского учреждения. Около ста человек, контактировавших с инфицированными, помещены на карантин. 

Первые два случая в этой вспышке были выявлены сразу после Нового года у двух медсестер, одна из которых сейчас находится в коме. Предположительно, источником заражения стал пациент, скончавшийся до проведения лабораторных исследований от неустановленного заболевания.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2158
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7809
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1275
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 823
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1728
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4278
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1090
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 836
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2501
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 952

