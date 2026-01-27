Страх и ненависть в Каракасе: Родригес между реформами и репрессиями

По данным издания, Родригес с одобрения президента США Дональда Трампа перенаправила венесуэльскую нефть с Китая на американский рынок. В январе первый транш от продажи нефти – $300 млн – поступил в банковскую систему страны, остановив обвал национальной валюты и снизив опасения по поводу гиперинфляции.

Параллельно при Родригес активно реформируют законодательство для привлечения иностранных инвестиций и повышения зарплат. Экономисты, цитируемые газетой, прогнозируют двузначный рост ВВП Венесуэлы на 2026 год, предполагая, что экономика станет более прозрачной, а подотчетность усилится. На фоне этих изменений резко подорожала недвижимость, а стоимость гособлигаций растет – участники рынка связывают это с возможной реструктуризацией государственного долга под руководством Родригес.

Тем не менее она сохраняет полный контроль над политической властью. В Каракасе вооруженные силы продолжают проверки граждан, в элитных районах установлены КПП, охраняющие государственные объекты, а водителей останавливают для досмотра телефонов, пишет NYT.

«Атмосфера страха» распространилась и на чиновников, и на бизнесменов, достигших положения благодаря связям с семьей Мадуро. С момента вступления в должность Родригес понизила или уволила нескольких ему лояльных людей, реорганизовала военное командование, отмечает газета.

В экономической сфере венесуэльские финансовые регуляторы регулярно связываются с владельцами публичных компаний, требуя объяснений резкого роста цен на акции. Некоторые бизнесмены рассказали NYT, как пытались оправдать ситуацию, не упоминая свержение Мадуро и кризис, возникший при его правлении.