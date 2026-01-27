USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Страх и ненависть в Каракасе: Родригес между реформами и репрессиями

15:12 499

Президент Делси Родригес, пришедшая на смену Мадуро, начала либерализацию экономики Венесуэлы, но сохранила базовые структуры власти, отмечает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Родригес с одобрения президента США Дональда Трампа перенаправила венесуэльскую нефть с Китая на американский рынок. В январе первый транш от продажи нефти – $300 млн – поступил в банковскую систему страны, остановив обвал национальной валюты и снизив опасения по поводу гиперинфляции.

Параллельно при Родригес активно реформируют законодательство для привлечения иностранных инвестиций и повышения зарплат. Экономисты, цитируемые газетой, прогнозируют двузначный рост ВВП Венесуэлы на 2026 год, предполагая, что экономика станет более прозрачной, а подотчетность усилится. На фоне этих изменений резко подорожала недвижимость, а стоимость гособлигаций растет – участники рынка связывают это с возможной реструктуризацией государственного долга под руководством Родригес.

Тем не менее она сохраняет полный контроль над политической властью. В Каракасе вооруженные силы продолжают проверки граждан, в элитных районах установлены КПП, охраняющие государственные объекты, а водителей останавливают для досмотра телефонов, пишет NYT.

«Атмосфера страха» распространилась и на чиновников, и на бизнесменов, достигших положения благодаря связям с семьей Мадуро. С момента вступления в должность Родригес понизила или уволила нескольких ему лояльных людей, реорганизовала военное командование, отмечает газета.

В экономической сфере венесуэльские финансовые регуляторы регулярно связываются с владельцами публичных компаний, требуя объяснений резкого роста цен на акции. Некоторые бизнесмены рассказали NYT, как пытались оправдать ситуацию, не упоминая свержение Мадуро и кризис, возникший при его правлении.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2161
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7809
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1275
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 823
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1731
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4279
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10763
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1091
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 836
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2501
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 952

ЭТО ВАЖНО

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2161
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7809
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1275
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 823
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1731
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4279
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10763
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1091
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 836
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2501
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 952
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться