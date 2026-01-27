Америка официально вышла из Парижского соглашения

Трамп подписал указ о выходе из соглашения в день своей новой инаугурации в январе 2025 года. Парижское соглашение направлено на сдерживание глобального потепления и предотвращение наиболее разрушительных последствий изменения климата.

Соединенные Штаты официально вышли из Парижского климатического соглашения. Как сообщили в секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата, решение о выходе вступило в силу во вторник, 27 января, - ровно через год после того, как соответствующее уведомление было передано Соединенными Штатами в ООН, передает Deutsche Welle.

Выход США из соглашения означает, что эта страна больше не считает себя связанной обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Американская делегация также прекращает участие в международных климатических конференциях. Кроме того, уход США приведет к значительному сокращению финансирования программ помощи беднейшим странам в сфере климатической адаптации и защиты от последствий потепления.

США являются вторым крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. По оценкам ООН, при сохранении текущей глобальной климатической политики средняя температура на планете к концу века вырастет примерно на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Выход США из соглашения увеличит этот показатель примерно на 0,1 градуса.

Это уже второй выход США из Парижского соглашения при Трампе. В период его первого президентского срока Соединенные Штаты также покидали договор, но при администрации Джо Байдена вновь присоединились к нему.

Ранее в этом году администрация Трампа объявила о намерении выйти также из Рамочной конвенции ООН об изменении климата и прекратить участие в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.