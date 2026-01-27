USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Желающих умереть за Хаменеи предостаточно

15:15 1278

Члены иракской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» начали записываться добровольцами для совершения терактов-самоубийств, пишет Iran International. Этот шаг последовал после заявлений организации о готовности к более масштабному конфликту в поддержку Исламской Республики Иран.

На опубликованных фотографиях видно, что мужчины в белых саванах подписывают документы о добровольном участии в «операциях по самоубийству». Ранее на этой неделе «Катаиб Хезболла», признанная США террористической организацией, призвала своих бойцов и сторонников готовиться к полномасштабной войне в ответ на угрозы, направленные против Ирана.

Группировка входит в состав Сил народной мобилизации Ирака и известна нападениями на объекты США и их союзников в регионе.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2165
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7811
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1279
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 824
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1734
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4281
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10764
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1095
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 838
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2504
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 955

ЭТО ВАЖНО

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2165
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7811
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1279
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 824
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1734
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4281
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10764
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1095
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 838
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2504
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 955
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться