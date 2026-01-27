Желающих умереть за Хаменеи предостаточно

Члены иракской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» начали записываться добровольцами для совершения терактов-самоубийств, пишет Iran International. Этот шаг последовал после заявлений организации о готовности к более масштабному конфликту в поддержку Исламской Республики Иран.

На опубликованных фотографиях видно, что мужчины в белых саванах подписывают документы о добровольном участии в «операциях по самоубийству». Ранее на этой неделе «Катаиб Хезболла», признанная США террористической организацией, призвала своих бойцов и сторонников готовиться к полномасштабной войне в ответ на угрозы, направленные против Ирана.

Группировка входит в состав Сил народной мобилизации Ирака и известна нападениями на объекты США и их союзников в регионе.