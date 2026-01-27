Kapital Bank провел тренинг по противодействию кибермошенничеству

В рамках кампании «Остановись, подумай, уточни» Kapital Bank продолжает проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение осведомленности о рисках кибермошенничества. На этот раз тренинг был организован для научно-педагогического состава Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) при сотрудничестве Kapital Bank и Академии AZİ, действующей в составе Департамента по работе с персоналом университета.

Обучающий тренинг открыла сотрудник Отдела по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Гюнель Тагиева. В своем выступлении она подчеркнула актуальность вопросов безопасности в цифровой среде и отметила, что в университете обучаются тысячи студентов, среди которых немало иностранных граждан. В частности, у иностранных студентов нередко возникают вопросы как по банковским услугам, так и по кибербезопасности. Повышение осведомленности академического персонала по данной тематике будет способствовать более эффективной работе со студентами.

На встрече руководитель по связям с общественностью Kapital Bank Арзу Алиева выступила с заявлением, отметив, что главная целью данного тренинга является информирование участников о рисках кибермошенничества и ознакомление их с методами защиты от мошенников.

С презентацией на мероприятии выступил руководитель отдела расследования мошенничества и цифровых операций Kapital Bank Насиб Сулейманов. Он ознакомил участников с ростом числа кибермошеннических инцидентов в последнее время, с наиболее распространенными схемами мошенничества, ключевыми моментами, требующими внимания при проведении ежедневных цифровых операций, а также с превентивными мерами безопасности, реализуемыми Kapital Bank.

Тренинг завершился интерактивной сессией вопросов и ответов, в ходе которой представители банка подробно ответили на все интересующие участников вопросы.

Отметим, что наряду с мерами безопасности, реализуемыми финансовыми учреждениями, каждому крайне важно быть внимательным к кибермошенничеству, защищать свои личные счета и не передавать свои персональные данные или банковские карты другим лицам. Указанные на карте 16-значный PAN-номер, 3-значный CVV-код на ее оборотной стороне, а также одноразовый 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер владельца, принадлежат исключительно держателю карты и не должны никому сообщаться.

Важно помнить, что ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту с аккаунта в социальной сети или с иностранного номера. Проверить, действительно ли звонящий представляет себя сотрудником Kapital Bank, очень просто. Клиент может попросить абонента отправить подтверждающее сообщение, удостоверяющее его личность как работника банка. Если звонящий действительно является сотрудником, в мобильном приложении Birbank клиент получит соответствующее уведомление. В уведомлении говорится: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

