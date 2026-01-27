USD 1.7000
В Азербайджане продлили арест гражданам России

15:32 1054

В Хатаинском районном суде было вынесено решение о продлении срока меры пресечения в виде ареста членов группировки, состоящей из граждан России, задержанных в Баку летом прошлого года.

Как сообщает haqqin.az, в связи с этим было рассмотрено представление следственного органа. Срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из членов группы продлен на 3 месяца.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Министерством внутренних дел в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, их оборотом и кибермошенничеством. 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлен на 3 месяца.

Джавад Джавадов, адвокат одного из обвиняемых граждан России — Алексея Васильченко, заявил haqqin.az, что подаст апелляционную жалобу на решение суда.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2170
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7813
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1285
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 824
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1741
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4285
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10764
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1098
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 839
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2510
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 957

