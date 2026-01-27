В Азербайджане продлили арест гражданам России

В Хатаинском районном суде было вынесено решение о продлении срока меры пресечения в виде ареста членов группировки, состоящей из граждан России, задержанных в Баку летом прошлого года.

Как сообщает haqqin.az, в связи с этим было рассмотрено представление следственного органа. Срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из членов группы продлен на 3 месяца.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Министерством внутренних дел в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, их оборотом и кибермошенничеством. 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлен на 3 месяца.

Джавад Джавадов, адвокат одного из обвиняемых граждан России — Алексея Васильченко, заявил haqqin.az, что подаст апелляционную жалобу на решение суда.