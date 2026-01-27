Венгрия и Словакия судятся за российское топливо

Словакия и Венгрия подадут в суд ЕС два отдельных иска против запрета на импорт российского газа, координируя свои действия в судебном процессе. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает «Коммерсант».

Единственными странами, которые не поддержали инициативу Совета ЕС, стали Словакия и Венгрия. Накануне Совет утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который вступит в силу с 2027 года, а за нарушение предусмотрены миллионные штрафы. Как отмечало издание Politico, страны выступают против запрета, стремясь сохранить доступ к более дешевому топливу.

В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подают иск в Суд Европейского союза с требованием отменить решение Совета ЕС о поэтапном запрете поставок российского газа. Он назвал это решение «результатом масштабного юридического мошенничества». По словам министра, для введения подобных энергетических ограничений, носящих санкционный характер, требовалось единогласное одобрение всех 27 стран-членов, однако Еврокомиссия утвердила его большинством голосов, представив как вопрос торговой политики.