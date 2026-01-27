USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Спрос на нефть сохранится на долгие годы

Прогноз ADNOC
15:45 274

Глобальный спрос на нефть сохранится на уровне свыше 100 млн баррелей в сутки как минимум до 2040 года, а потребление СПГ и электроэнергии увеличится на 50% и более. Такой прогноз озвучил глава Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Султан Ахмед Аль-Джабер, выступая на форуме India Energy Week, сообщает Reuters.

Рост потребления электроэнергии, по его словам, будет связан прежде всего с увеличением потребностей ИИ-инфраструктуры, центров обработки данных, а также систем охлаждения.

«Спрос при таких масштабах и темпах роста требует инвестиций во все виды энергоносителей. Самый большой риск – это не избыток предложения, а недостаток инвестиций», – сказал он.

Согласно январскому докладу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году достигнет 104 млн баррелей в сутки.

ADNOC является национальной нефтяной компанией ОАЭ.

Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 5
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2177
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7814
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1286
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 825
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1743
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4286
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10764
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1100
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 840
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2516

