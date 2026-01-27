Спрос на нефть сохранится на долгие годы

Глобальный спрос на нефть сохранится на уровне свыше 100 млн баррелей в сутки как минимум до 2040 года, а потребление СПГ и электроэнергии увеличится на 50% и более. Такой прогноз озвучил глава Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Султан Ахмед Аль-Джабер, выступая на форуме India Energy Week, сообщает Reuters.

Рост потребления электроэнергии, по его словам, будет связан прежде всего с увеличением потребностей ИИ-инфраструктуры, центров обработки данных, а также систем охлаждения.

«Спрос при таких масштабах и темпах роста требует инвестиций во все виды энергоносителей. Самый большой риск – это не избыток предложения, а недостаток инвестиций», – сказал он.

Согласно январскому докладу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году достигнет 104 млн баррелей в сутки.

ADNOC является национальной нефтяной компанией ОАЭ.