Турция готовится перейти на 5G

Турция готовится к масштабному переходу на технологию 5G в сфере мобильной связи с 1 апреля, пишут турецкие СМИ.

Технология 5G, работы по внедрению которой велись в стране на протяжении многих лет, была распределена между тремя операторами в рамках аукциона, состоявшегося 16 октября 2025 года. Операторы приобрели 11 частотных пакетов, а предоставление услуг 5G пользователям начнется с 1 апреля.

С этого момента абоненты 2G, 3G и 4,5G смогут пользоваться связью пятого поколения при наличии совместимых SIM-карт и мобильных устройств, а также при нахождении в зоне покрытия 5G.