В центре Баку на соседей обрушился потолок

Жительница Баку Эльнара Кунт, проживающая в Ясамальском районе по улице Сулеймана Тагизаде, 56, сообщила в соцсетях, что в квартире ее соседей произошел обвал потолка — перекрытие провалилось на первый этаж здания. По ее словам, все четыре квартиры, расположенные в этом доме, уже много лет находятся в крайне плачевном состоянии.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе МЧС заявили, что поскольку речь идет о старом здании, которое продолжает эксплуатироваться, жителям следует обращаться в государственные структуры, обслуживающие данный объект. Вместе с тем подчеркивается, что МЧС не обладает прямыми полномочиями в подобных случаях. Ответственность за техническое состояние здания несет структура, на балансе которой оно находится.

Редакция haqqin.az также направила запрос в Исполнительную власть Ясамальского района. Там сообщили, что после проведения расследования будет предоставлена дополнительная информация.