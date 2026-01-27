USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

В центре Баку на соседей обрушился потолок

16:03 352

Жительница Баку Эльнара Кунт, проживающая в Ясамальском районе по улице Сулеймана Тагизаде, 56, сообщила в соцсетях, что в квартире ее соседей произошел обвал потолка — перекрытие провалилось на первый этаж здания. По ее словам, все четыре квартиры, расположенные в этом доме, уже много лет находятся в крайне плачевном состоянии.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе МЧС заявили, что поскольку речь идет о старом здании, которое продолжает эксплуатироваться, жителям следует обращаться в государственные структуры, обслуживающие данный объект. Вместе с тем подчеркивается, что МЧС не обладает прямыми полномочиями в подобных случаях. Ответственность за техническое состояние здания несет структура, на балансе которой оно находится.

Редакция haqqin.az также направила запрос в Исполнительную власть Ясамальского района. Там сообщили, что после проведения расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 9
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2180
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7816
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1288
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 825
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1747
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4286
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10765
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1102
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 841
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2520

