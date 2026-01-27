USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

МИД Ирана возмутился и вызвал посла Италии

16:48 915

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии Паолу Амадеи, чтобы выразить протест в связи с заявлениями главы итальянского МИД Антонио Таяни о возможном включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС.

«Директор департамента Западной Европы в ходе встречи выразил решительный протест в связи с безответственной позицией главы МИД Италии и подчеркнул законный статус КСИР как части официальных ВС Ирана», – говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

МИД Ирана также предупредил о «разрушительных последствиях любого клейма» в адрес страны и потребовал пересмотреть подход Рима к Тегерану.

26 января Таяни сообщил, что главы МИД стран ЕС 29 января обсудят возможное включение КСИР в список террористических организаций.

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 187
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 859
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1028
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2514
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2174
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2611
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1546
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2949
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1612
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3800
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8627

