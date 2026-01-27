МИД Ирана возмутился и вызвал посла Италии

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии Паолу Амадеи, чтобы выразить протест в связи с заявлениями главы итальянского МИД Антонио Таяни о возможном включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС.

«Директор департамента Западной Европы в ходе встречи выразил решительный протест в связи с безответственной позицией главы МИД Италии и подчеркнул законный статус КСИР как части официальных ВС Ирана», – говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

МИД Ирана также предупредил о «разрушительных последствиях любого клейма» в адрес страны и потребовал пересмотреть подход Рима к Тегерану.

26 января Таяни сообщил, что главы МИД стран ЕС 29 января обсудят возможное включение КСИР в список террористических организаций.