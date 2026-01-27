Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?

Экономист, председатель партии REAL Натик Джафарли, комментируя в соцсети официальные данные о внешней торговле Азербайджана, заявил, что в 2025 году объем внешнеторгового оборота составил 25 млрд 43 млн долларов США по экспорту и 24 млрд 380 млн долларов по импорту. При этом, по его словам, за последний год экспорт сократился на 5,7%, а импорт вырос на 15,8 %, в результате чего положительное сальдо внешней торговли составило лишь 663 млн долларов, что в годовом сравнении в 8,3 раза меньше.

«Экспорт страны снижается из-за того, что Азербайджан в основном экспортирует нефть, включая нефтепродукты и газ, а их добыча и мировые цены падают. Импорт же, напротив, растет, поскольку внутри страны становится невыгодно производить продукцию: местное производство сокращается, тогда как спрос увеличивается на фоне роста численности населения, активного строительства и других факторов, что усиливает зависимость страны от внешних рынков», - заявил эксперт.

Джафарли отметил, что положительное сальдо торгового оборота сократилось более чем в восемь раз и составило всего 663 млн долларов, и, по его прогнозу, уже в 2026 году внешняя торговля может перейти в отрицательное сальдо. В этой связи Джафарли задается вопросом, извлекает ли правительство уроки из официальной статистики, готово ли отказаться от ошибочного курса, чрезмерного регулирования и снизить налоговые и таможенные пошлины, улучшить бизнес-среду и сократить бессмысленные контролирующие органы, и сам же отвечает на свой риторический вопрос отрицательно.

В качестве примера он приводит еще одну официальную информацию Агентства по пищевой безопасности (AQTA) о подготовке новой «Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов», разработке законопроектов «О здоровье растений» и «О здоровье животных», а также внесении изменений в нормативную базу и подготовке около десяти новых санитарных норм и правил.

По мнению экономиста, AQTA является бессмысленным органом, который осуществляет ненужное вмешательство в деятельность бизнеса, стремится усилить свое влияние и не желает отказываться от подхода over-regulation — раздутого административного контроля и чрезмерного регулирования, приведшего Евросоюз к экономическому спаду.

«Стране жизненно необходимо перейти к модели малого и эффективного государства, однако «чиновничья каста» оказывает и будет оказывать серьезное сопротивление этому процессу, продолжая безответственно концентрировать полномочия и использовать их для удушения бизнеса, а также для коррупции и взяточничества. Главной задачей Азербайджана должно стать ускорение темпов экономического роста и повышение экономической активности, для чего регулирование должно быть разумным, налоги — низкими, таможня — прозрачной, а система — ориентированной на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Правительство движется в противоположном направлении, увеличивая регулирование, налоги, пошлины и штрафы, поскольку считает основной проблемой сокращение бюджетных доходов. Это ошибочный путь и ошибочное мышление, способное привести к серьезным негативным последствиям для страны. Я сказал — дальше решайте сами…» - добавил Джафарли.