В Пекине военная техника. Что происходит?

В направлении Пекина отмечено активное движение военных колонн. Любые иные передвижения частей китайской армии в других регионах страны, как сообщается, запрещены.

Ранее стало известно, что второй после Си Цзиньпина человек в КНР - заместитель председателя Центрального военного совета Китая (член Политбюро Центрального комитета Компартии КНР) Чжан Юся задержан по подозрению в шпионаже в пользу США.

В сети также циркулирует неподтвержденная информация о пресечении попытки военного переворота и покушения на самого Си Цзиньпина.