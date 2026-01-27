В Пекине военная техника. Что происходит?

В направлении Пекина отмечено активное движение военных колонн. Любые иные передвижения частей китайской армии в других регионах страны, как сообщается, запрещены.
Ранее стало известно, что второй после Си Цзиньпина человек в КНР - заместитель председателя Центрального военного совета Китая (член Политбюро Центрального комитета Компартии КНР) Чжан Юся задержан по подозрению в шпионаже в пользу США.
В сети также циркулирует неподтвержденная информация о пресечении попытки военного переворота и покушения на самого Си Цзиньпина.
January 27, 2026
Ранее The Wall Street Journal cо ссылкой на источники сообщал, что заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.
Кроме того, среди обвинений — злоупотребление властью и «формирование политических клик». Журналисты уточнили, что речь идет о попытках создания сетей влияния, подрывающих партийное единство.
По информации издания, часть доказательств вины Чжан была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. Какие именно сведения о китайском ядерном оружии были переданы, на брифинге не уточнили, говорят собеседники WSJ.
Министерство обороны Китая в субботу сообщило, что Коммунистическая партия КНР открыла расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэнли по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Чжан Юся, 75 лет, считается ветераном-модернизатором и одним из ближайших военных союзников председателя КНР Си Цзиньпина, а также одним из немногих руководителей с боевым опытом. Он является одним из двух заместителей председателя ЦВК — высшего органа командования Вооруженными силами Китая.