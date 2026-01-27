Кыргызстан подал иск против России в суд ЕАЭС из-за отказа оформлять полисы для трудовых мигрантов, сообщили на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

В ходе заседания напомнили, что между Россией и Кыргызстаном действует соглашение о социальном обеспечении, распространяющееся на все страны ЕАЭС.

«Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать обязательное медицинское страхование членам семей трудовых мигрантов. КР (Кыргызская Республика) подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», – сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов.