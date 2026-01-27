USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Кыргызстан подал иск против России

16:58 2180

Кыргызстан подал иск против России в суд ЕАЭС из-за отказа оформлять полисы для трудовых мигрантов, сообщили на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

В ходе заседания напомнили, что между Россией и Кыргызстаном действует соглашение о социальном обеспечении, распространяющееся на все страны ЕАЭС.

«Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать обязательное медицинское страхование членам семей трудовых мигрантов. КР (Кыргызская Республика) подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», – сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов.

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 194
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 863
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1028
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2518
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2181
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2615
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1550
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2952
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1613
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3803
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8629

ЭТО ВАЖНО

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 194
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 863
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1028
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2518
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2181
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2615
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1550
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2952
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1613
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3803
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться