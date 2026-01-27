Изменили правила выпускного экзамена по иностранному языку

Со следующего года в выпускном экзамене по иностранному языку предусмотрены определенные изменения.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, на выпускном экзамене за уровень 11-летнего среднего образования в 2027 году знания иностранного языка у учащихся будут оцениваться по следующей модели: навыки аудирования — на основе одного текста и четырех тестовых заданий закрытого типа по этому тексту; навыки чтения — на основе двух текстов, к каждому из которых предусмотрены по четыре тестовых задания закрытого типа; лексико-грамматические знания — с помощью 13 тестовых заданий закрытого типа; проверка письменных навыков — посредством написания одного абзаца объемом не менее 100 слов на заданную тему или по предложенному вопросу.

В соответствии с данной экзаменационной моделью Государственный экзаменационный центр при поддержке Министерства науки и образования в 2025 году провел пилотные экзамены в ряде школ городов Баку и Сумгаит.