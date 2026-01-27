USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Изменили правила выпускного экзамена по иностранному языку

Ульвия Худиева
17:01

Со следующего года в выпускном экзамене по иностранному языку предусмотрены определенные изменения.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, на выпускном экзамене за уровень 11-летнего среднего образования в 2027 году знания иностранного языка у учащихся будут оцениваться по следующей модели: навыки аудирования — на основе одного текста и четырех тестовых заданий закрытого типа по этому тексту; навыки чтения — на основе двух текстов, к каждому из которых предусмотрены по четыре тестовых задания закрытого типа; лексико-грамматические знания — с помощью 13 тестовых заданий закрытого типа; проверка письменных навыков — посредством написания одного абзаца объемом не менее 100 слов на заданную тему или по предложенному вопросу.

В соответствии с данной экзаменационной моделью Государственный экзаменационный центр при поддержке Министерства науки и образования в 2025 году провел пилотные экзамены в ряде школ городов Баку и Сумгаит.

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 198
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 863
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1029
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2518
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2184
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2616
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1551
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2953
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1613
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3804
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8630

