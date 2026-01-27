Суд принял решение в отношении Рамина Исаева

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова апелляционная жалоба была отклонена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего генерального директора ООО SOCAR-AQS Рамина Исаева.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Рамин Исаев был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать руководящие и материально ответственные должности в государственных и органах местного самоуправления сроком на 4 года.

Рамин Исаев обвиняется в хищении 54 млн манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.