Токаев уволил министра труда и соцзащиты

Соответствующий указ подписал глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

«Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» — говорится в сообщении.

С 2013 по 2019 год Светлана Жакупова была заместителем министра труда и социальной защиты населения. В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора Государственного фонда социального страхования МТСЗН. С 2020 по 2023 год являлась национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН. В июне 2023 года стала уполномоченной по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

2 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Светлану Жакупову министром труда и социальной защиты населения.