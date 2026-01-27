Масштабные учения США на Ближнем Востоке

Командование ВВС США в зоне ответственности Центрального командования (AFCENT, также известное как Девятые воздушные силы) объявило о проведении «многодневных учений по проверке боеготовности», цель которых — продемонстрировать способность быстро развертывать, рассредотачивать и поддерживать боевую авиацию на всей территории ответственности CENTCOM. Учения начались на фоне прибытия в тот же регион авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, что стало частью наращивания американского военного присутствия.

В пресс-релизе AFCENT указано, что учения проходят в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), предполагающей гибкое и децентрализованное применение авиации. Конкретные базы и задействованные силы не называются, однако отмечается, что в них, вероятно, участвуют недавно прибывшие в регион истребители F-15E. Сроки учений не раскрываются.

Согласно заявлению командования, в ходе маневров подразделения будут перебрасываться на «несколько запасных и временных площадок», где отработают быстрые процедуры развертывания, взлета, приема и восстановления авиации с минимальными и компактными группами обеспечения. Отдельно подчеркивается, что операции проводятся «с согласия принимающих государств и в тесной координации с гражданскими и военными авиационными властями», что указывает на возможное участие нескольких стран в зоне ответственности CENTCOM.

Командующий AFCENT и объединенными воздушными силами CENTCOM генерал-лейтенант Дерек Франс заявил, что личный состав демонстрирует способность рассредоточенно действовать и обеспечивать боевые вылеты в сложных условиях, «безопасно, точно и во взаимодействии с партнерами». По его словам, учения направлены на поддержание постоянной боеготовности и дисциплинированного применения авиации там, где это потребуется.