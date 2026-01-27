Масштабные учения США на Ближнем Востоке

Командование ВВС США в зоне ответственности Центрального командования (AFCENT, также известное как Девятые воздушные силы) объявило о проведении «многодневных учений по проверке боеготовности», цель которых — продемонстрировать способность быстро развертывать, рассредотачивать и поддерживать боевую авиацию на всей территории ответственности CENTCOM. Учения начались на фоне прибытия в тот же регион авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, что стало частью наращивания американского военного присутствия.
В пресс-релизе AFCENT указано, что учения проходят в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), предполагающей гибкое и децентрализованное применение авиации. Конкретные базы и задействованные силы не называются, однако отмечается, что в них, вероятно, участвуют недавно прибывшие в регион истребители F-15E. Сроки учений не раскрываются.
Согласно заявлению командования, в ходе маневров подразделения будут перебрасываться на «несколько запасных и временных площадок», где отработают быстрые процедуры развертывания, взлета, приема и восстановления авиации с минимальными и компактными группами обеспечения. Отдельно подчеркивается, что операции проводятся «с согласия принимающих государств и в тесной координации с гражданскими и военными авиационными властями», что указывает на возможное участие нескольких стран в зоне ответственности CENTCOM.
Командующий AFCENT и объединенными воздушными силами CENTCOM генерал-лейтенант Дерек Франс заявил, что личный состав демонстрирует способность рассредоточенно действовать и обеспечивать боевые вылеты в сложных условиях, «безопасно, точно и во взаимодействии с партнерами». По его словам, учения направлены на поддержание постоянной боеготовности и дисциплинированного применения авиации там, где это потребуется.
На фоне роста напряженности после жесткого подавления протестов в Иране авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln (CVN 72) была перенаправлена из Индо-Тихоокеанского региона в зону ответственности CENTCOM. В настоящее время группа находится на Ближнем Востоке; в CENTCOM заявляют, что она «развернута для содействия региональной безопасности и стабильности».
Подписи к опубликованным фотографиям с борта авианосца указывают, что Abraham Lincoln находится в Индийском океане, при этом остается неясным, приблизится ли он непосредственно к иранским водам. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что «масштабный флот» направляется в регион «на всякий случай», добавив: «возможно, нам не придется его использовать».
В состав авианосной ударной группы входят авиакрыло CVW-9, размещенное на борту Abraham Lincoln, а также эсминцы USS Frank E. Petersen, Jr. (DDG-121), USS Spruance (DDG-111) и USS Michael Murphy (DDG-112). Авиакрыло CVW-9 включает восемь эскадрилий, эксплуатирующих самолеты F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, конвертопланы CMV-22B Osprey, а также вертолеты MH-60R/S Sea Hawk.