Китайцы прослушивали трех премьеров Британии

Хакеры, действующие по поручению китайских властей, в период с 2021 по 2024 год получали доступ к коммуникациям некоторых из ближайших помощников британских премьер-министров – Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в разведках западных стран. Неясно, удалось ли хакерам добраться до мобильных телефонов самих премьеров, но один из источников газеты, знакомый с ситуацией, сказал, что китайцы проникли «прямо в сердце Даунинг-стрит».

Представители разведки США указали, что китайская шпионская операция, известная как «Соляной тайфун», продолжается, то есть она могла затронуть также нынешнего премьер-министра Кира Стармера и его сотрудников. Охотились хакеры не только на британских лидеров, это была глобальная шпионская операция, направленная против многих стран, включая всех членов разведывательного альянса «Пять глаз» (помимо Великобритании это США, Канада, Австралия и Новая Зеландия).

Есть вероятность, что китайские шпионы могли читать текстовые сообщения или прослушивать звонки высокопоставленных членов британского правительства, пишет The Telegraph. Но даже если им это не удалось, они могли получить доступ к метаданным, раскрывающим, с кем и как часто общались чиновники, а также к геолокационным данным, указывающим их местонахождение.

Шпионскую операцию выявили США, которые выяснили, что хакеры смогли получить доступ к данным телекоммуникационных компаний в разных странах. Вашингтон публично сообщал, что во время президентской предвыборной кампании 2024 года они пытались следить за Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Камалой Харрис.

Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с The Telegraph назвал ее, «возможно, одной из самых успешных кампаний в истории шпионажа».

Остается неясным, какую именно информацию хакеры получили с телефонов сотрудников Даунинг-стрит. Телекоммуникационные сети Великобритании были лучше защищены, чем в США, в том числе благодаря закону 2021 года, который ужесточил требования к телекоммуникационным компаниям в Великобритании, сказали газете представители разведслужб.

По словам источников The Telegraph, было выявлено «множество» хакерских атак на телефоны сотрудников Даунинг-стрит и других правительственных учреждений, особенно во время премьерства Сунака в 2022-2024 годы.