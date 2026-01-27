USD 1.7000
Azərlotereya в 2025 году представила 267 крупных выигрышей

18:00 224

Законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок Азербайджана Azərlotereya вновь запомнился многочисленными крупными выигрышами в 2025 году.

В прошлом году в играх Azərlotereya, таких как тиражная лотерея Poz-Qazan и ePoz-Qazan, было выиграно 267 крупных призов. Из них 172 в игре Poz-Qazan, 29 — в тиражной лотерее, 66 — в ePoz-Qazan.

Самый крупный выигрыш 2025 года — 500 000 манатов, полученных в игре Prestij. Это считается самым большим выигрышем в истории игр Poz-Qazan.

В других играх Poz-Qazan также было много крупных выигрышей. Один билет выиграл 200 000 манатов, 6 билетов — по 100 000 манатов, один билет — 75 000 манатов, 16 билетов — по 50 000 манатов, 2 билета — по 30 000 манатов, еще 18 билетов — по 25 000 манатов, 94 билета — по 10 000 манатов, 27 билетов — по 5 000 манатов, 5 билетов — по 5 555 манатов и один билет выиграл 3 000 манатов, став счастливым призером.

Также в прошлом году были зафиксированы крупные выигрыши среди тиражных лотерей. Трое участников выиграли по 100 000 манатов в игре Super Keno, 10 человек получили по 50 000 манатов в лотерее Beşdə 5.

Игры ePoz-Qazan также порадовали победителей различными выигрышами. Наибольшие выигрыши были в играх Qol Qazan и «20X». В прошлом году два участника выиграли по 50 000 манатов в этих играх. Также в игре «20X» 3 человека выиграли 20 копеек на 20 000 манатов, а 1 человек выиграл 36 346 манатов в игре «100X».

Компания Azərlotereya продолжает радовать игроков увлекательными шанс-играми, предлагая в этом году крупные выигрыши от 5 000 до 1 миллиона манатов, а также джекпоты свыше 1 300 000 манатов в тиражной лотерее «4+4».

Билеты можно приобрести в точках продаж Azərlotereya, в пунктах Misli, в отделениях Azərpoçt, в сети супермаркетов Araz и OBA, а также в других магазинах и киосках.

