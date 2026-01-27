Сахиба Гафарова в Абу-Даби: Азербайджан продвигает гендерное равенство

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступила с речью на церемонии открытия 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС) в Абу-Даби.
Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила превращение ПАС в площадку для диалога, солидарности и взаимопонимания. Делясь в своей речи мыслями о значимости темы мероприятия, спикер сказала, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин по праву приняты в качестве одной из Целей Устойчивого Развития (ЦУР). Эти цели не только желательны, но и необходимы для построения более справедливого мира и обеспечения лучшего будущего для грядущих поколений.
Информируя участников мероприятия о ситуации с гендерным равноправием в Азербайджане, Сахиба Гафарова заявила, что в основанном на сильных семейных и культурных традициях азербайджанском обществе женщины всегда воспринимались как равноправные партнеры и оказывали решающее влияние на его развитие. Женщины в Азербайджане занимают высокие посты в законодательных и исполнительных органах власти, а также в судебной системе и дипломатической службе. Она обратила внимание на то, что парламент республики играет активную роль в подготовке и постоянном совершенствовании законодательной базы мер обеспечения гендерного равенства.
***
Спикер Милли Меджлиса в рамках рабочего визита в ОАЭ встретилась с председателем Федерального национального Совета страны Сагром Гобашем. На встрече отмечалось развитие на высоком уровне связей стратегического партнерства между двумя странами, которые единят исторические, религиозные и культурные корни. Было подчеркнуто, что совместные усилия и личные отношения лидеров двух стран позволили еще больше углубить связи между Азербайджаном и Эмиратами, а также между двумя народами, и что сегодня обе страны обладают обширными и успешными связями во многих сферах.
Спикер Милли Меджлиса упомянула то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был удостоен «Премии Заида за человеческое братство», отметив, что азербайджанский народ высоко оценил присуждение главе государства столь престижной премии, носящей имя основателя ОАЭ покойного шейха Заида.
Во время беседы также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.
В рамках визита спикер встретилась и с председателем ПАС Джулио Чентемеро. На встрече рассматривались возможности расширения сотрудничества между Милли Меджлисом и ПАС, в том числе вопросы сотрудничества между этой организацией и Парламентской сетью Движения Неприсоединения, которая была учреждена по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателем которой является Милли Меджлис.