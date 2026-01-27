Сахиба Гафарова в Абу-Даби: Азербайджан продвигает гендерное равенство

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила превращение ПАС в площадку для диалога, солидарности и взаимопонимания. Делясь в своей речи мыслями о значимости темы мероприятия, спикер сказала, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин по праву приняты в качестве одной из Целей Устойчивого Развития (ЦУР). Эти цели не только желательны, но и необходимы для построения более справедливого мира и обеспечения лучшего будущего для грядущих поколений.

Информируя участников мероприятия о ситуации с гендерным равноправием в Азербайджане, Сахиба Гафарова заявила, что в основанном на сильных семейных и культурных традициях азербайджанском обществе женщины всегда воспринимались как равноправные партнеры и оказывали решающее влияние на его развитие. Женщины в Азербайджане занимают высокие посты в законодательных и исполнительных органах власти, а также в судебной системе и дипломатической службе. Она обратила внимание на то, что парламент республики играет активную роль в подготовке и постоянном совершенствовании законодательной базы мер обеспечения гендерного равенства.