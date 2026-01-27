Байрактароглу поговорил с американцами об Иране

Глава Генерального штаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу провел телефонный разговор с командующим Центральным командованием ВС США Брэдом Купером на фоне обострения напряженности вокруг Ирана и активизации военных контактов в регионе, сообщают турецкие и международные СМИ.

По информации турецких СМИ, Байрактароглу и Купер обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, однако подробности обсуждения официально не раскрываются.

Ранее сообщалось, что командование ВВС США в зоне ответственности Центрального командования (AFCENT, также известное как Девятые воздушные силы) объявило о проведении «многодневных учений по проверке боеготовности», цель которых — продемонстрировать способность быстро развертывать, рассредотачивать и поддерживать боевую авиацию на всей территории ответственности CENTCOM.

Учения начались на фоне прибытия в тот же регион авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, что стало частью наращивания американского военного присутствия.