Венгрия вызывает посла Украины

«Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД. Мы не будем проявлять терпимость к вмешательству в выборы в Венгрии. Это включает попытки Украины повлиять на результаты выборов и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии «Тиса». В последние недели президент Украины и украинское правительство открыто и агрессивно начали кампанию вмешательства. Их цель очевидна — повлиять на избирательный процесс в Венгрии в пользу партии «Тиса». Но судьбу Венгрии может определять только венгерский народ. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и тем более не в Киеве. Мы будем защищать свой суверенитет всеми возможными средствами», — заявил Сийярто.

Отметим, партия «Тиса» находится в оппозиции к правительству Венгрии.