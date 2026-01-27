USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Венгрия вызывает посла Украины

18:09 273

Посол Украины был вызван в Министерство иностранных дел Венгрии. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в социальной сети X.

«Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД. Мы не будем проявлять терпимость к вмешательству в выборы в Венгрии. Это включает попытки Украины повлиять на результаты выборов и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии «Тиса». В последние недели президент Украины и украинское правительство открыто и агрессивно начали кампанию вмешательства. Их цель очевидна — повлиять на избирательный процесс в Венгрии в пользу партии «Тиса». Но судьбу Венгрии может определять только венгерский народ. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и тем более не в Киеве. Мы будем защищать свой суверенитет всеми возможными средствами», — заявил Сийярто.

Отметим, партия «Тиса» находится в оппозиции к правительству Венгрии.

