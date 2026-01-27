Венгрия вызывает посла Украины

Посол Украины был вызван в Министерство иностранных дел Венгрии. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в социальной сети X.
«Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД. Мы не будем проявлять терпимость к вмешательству в выборы в Венгрии. Это включает попытки Украины повлиять на результаты выборов и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии «Тиса». В последние недели президент Украины и украинское правительство открыто и агрессивно начали кампанию вмешательства. Их цель очевидна — повлиять на избирательный процесс в Венгрии в пользу партии «Тиса». Но судьбу Венгрии может определять только венгерский народ. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и тем более не в Киеве. Мы будем защищать свой суверенитет всеми возможными средствами», — заявил Сийярто.
Отметим, партия «Тиса» находится в оппозиции к правительству Венгрии.
Today, we summoned Ukraine’s Ambassador to the MFA in Budapest. We will not tolerate any interference in Hungary’s elections, including Ukraine’s attempts to influence the outcome and to intervene in the electoral process in favour of the Tisza Party.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 27, 2026
