Количество обращений на «Женскую горячую линию» за год выросло в 2,5 раза

В 2025 году «Женская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell, оказала помощь почти 4000 женщинам.

За прошедший год количество обращений на «Женскую горячую линию», действующую при поддержке Azercell и направленную на защиту прав женщин, обеспечение их безопасности и социального благополучия, значительно увеличилось.

Если в 2024 году на линию поступило 1623 обращения, то в 2025 году этот показатель достиг почти 4000. Рост обращений почти в 2,5 раза свидетельствует об укреплении доверия женщин к доступным ресурсам поддержки.

Согласно статистике, наибольшая часть обращений была связана с оказанием психологической поддержки, случаями насилия и юридической помощи. В течение года было зафиксировано 1105 обращений по вопросам психологической поддержки и 655 - по фактам насилия, большинство из которых было связано с бытовым насилием. Отмечается также рост актуальности проблемы кибербуллинга — было зарегистрировано 101 обращение по этой проблеме.

Более 500 женщин обратились на горячую линию за юридической помощью, 336 женщин столкнулись с трудностями в бракоразводных процессах, 267 — с социальными и материальными вопросами, 257 — с проблемами предоставления жилья, а 207 обращений касались вопросов образования. Также поступило 77 обращений, связанных с различными формами эксплуатации и уязвимого положения женщин, включая уход из небезопасных домашних условий, принуждение к попрошайничеству, ранние браки и трудовую эксплуатацию. Еще 47 обращений касались вопросов доступа к медицинским услугам и реализации права на здравоохранение.

Анализ обращений показывает, что женщины сталкиваются с различными формами насилия, включая физическое, психологическое и сексуальное насилие, а также подвергаются пренебрежению. В большинстве случаев обращения затрагивали сразу несколько видов насилия.

Регистрация 32 обращений, связанных с суицидальными мыслями, наглядно демонстрирует необходимость комплексной и многопрофильной поддержки женщин.

Расширение экосистемы социальной поддержки женщин остается одним из ключевых приоритетов стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell. Так, реагируя на обозначенные проблемы, в 2025 году был реализован масштабный социальный проект «Офлайн женщины», направленный на укрепление механизмов поддержки женщин. Проект был представлен Azercell в сотрудничестве с Общественным объединением Ümidli Gələcək в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и инициативы ООН «Оранжевый день». Основная цель проекта заключается в привлечении внимания общественности к проблеме насилия в отношении женщин, а также в создании доступных и безопасных каналов помощи для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и недостаточно информирован о существующих ресурсах поддержки.

Платформа oflaynqadinlar.az, запущенная в рамках проекта, предоставляет систематизированную и достоверную информацию о действиях, которые необходимо предпринять в случаях насилия, психологических, экономических и других форм давления в соответствии с законодательством Азербайджана. Платформа позволяет женщинам получить информацию о своих правах, ознакомиться с возможностями первичной психологической и социальной поддержки через видеоматериалы, пройти психологические тесты для оценки эмоционального состояния, а также получить подробную информацию о профильных организациях, оказывающих необходимую помощь.

Также в рамках инициатив, реализованных в 2025 году, при поддержке посольства Мексики в Азербайджане состоялась презентация руководства «Женской горячей линии» на испанском языке.

Следует отметить, что «Женская горячая линия» была создана по инициативе Azercell в 2022 году.

Проект реализуется Общественным объединением социальных инициатив Ümidli Gələcək при поддержке мобильного оператора и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики. С 2022 по 2025 год, включительно, на горячую линию поступило в общей сложности более 12 000 обращений.