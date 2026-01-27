USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Миллион евро за информацию о виновниках блэкаута в Берлине

18:18 285

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan, подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

По словам министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта, размер награды подчеркивает серьезность ситуации. Добриндт объявил о намерении властей дать жесткий ответ на угрозу со стороны левых экстремистов. По его словам, силовые структуры в целях эффективной борьбы с левым экстремизмом будут усилены за счет дополнительного персонала без ущерба для выполнения задач на других направлениях.

В связи с атакой на энергосистему Добриндт анонсировал масштабную информационную кампанию в Берлине и Бранденбурге, посвященную награде, объявленной Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA). BKA усилит штат для круглосуточного приема сообщений от граждан.

Министр отметил, что от последствий атаки пострадали более 100 000 человек. В результате поджога кабельного моста в Берлине без электричества временно остались около 45 000 домохозяйств и 2 200 коммерческих объектов. Ответственность за атаку взяла на себя левоэкстремистская группа Vulkan. Федеральное и земельное ведомства по уголовным делам, а также Федеральное ведомство по охране конституции сочли заявление о причастности достоверным.

Федеральная прокуратура ведет расследование по подозрениям в участии в террористической организации, антиконституционной диверсии, поджоге и нарушении работы общественно значимых объектов. Совместно с BKA прокуратура призвала граждан сообщать любую информацию, способную помочь следствию. Прием сообщений продлится до 24 февраля. Информацию можно передать по телефону, онлайн или через любое отделение полиции.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, группа Vulkan действует с 2011 года и причастна к серии поджогов в Берлине и Бранденбурге. Ее целями, как правило, становятся кабельные коммуникации вдоль железнодорожных линий, радиомачты, линии передачи данных, а также служебный транспорт компаний. В прошлом участники группы также брали на себя ответственность за два нападения на завод Tesla в Грюнхайде.

