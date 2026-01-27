Международное юрист-сообщество соберется в Баку

5 февраля 2026 года ведущая юридическая платформа региона LEGIS, организуемая PASHA Holding, вновь объединит юридическое сообщество. Форум, созданный с целью обмена знаниями среди юридических специалистов, обсуждения законодательных реформ и формирования взгляда на будущее, соберет лидеров государственного и частного секторов, международных экспертов и около 1 000 профессионалов в сфере права.

На форуме, который состоится в Баку, наряду с местными специалистами выступят и всемирно известные эксперты. Среди почетных гостей мероприятия - исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, Джейми Сасскинд, а также Кенан Йылмаз, главный юридический и комплаенс-консультант компании Koç Holding A.Ş. Они поделятся своим опытом и взглядами на глобальные вызовы в сфере права и будущее корпоративного права.