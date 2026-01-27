USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Международное юрист-сообщество соберется в Баку

18:20 185

5 февраля 2026 года ведущая юридическая платформа региона LEGIS, организуемая PASHA Holding, вновь объединит юридическое сообщество.

Форум, созданный с целью обмена знаниями среди юридических специалистов, обсуждения законодательных реформ и формирования взгляда на будущее, соберет лидеров государственного и частного секторов, международных экспертов и около 1 000 профессионалов в сфере права.

На форуме, который состоится в Баку, наряду с местными специалистами выступят и всемирно известные эксперты. Среди почетных гостей мероприятия - исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, Джейми Сасскинд, а также Кенан Йылмаз, главный юридический и комплаенс-консультант компании Koç Holding A.Ş. Они поделятся своим опытом и взглядами на глобальные вызовы в сфере права и будущее корпоративного права.

Хотя участие в мероприятии в основном осуществляется по приглашениям, юристы, зарегистрировавшиеся до 31 января, смогут получить доступ к ссылке для регистрации и шанс принять участие в форуме. Отметим, что среди зарегистрировавшихся юристов путем случайного отбора ограниченному числу участников будут отправлены приглашения.

Ссылка для регистрации: https://lnkd.in/de5TcjkH

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 220
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 876
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1041
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2534
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2203
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2650
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1557
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2962
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1623
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3813
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8634

ЭТО ВАЖНО

Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 220
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
Китайцы прослушивали трех премьеров Британии
17:37 876
Масштабные учения США на Ближнем Востоке
Масштабные учения США на Ближнем Востоке фото
17:27 1041
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 2534
Кыргызстан подал иск против России
Кыргызстан подал иск против России
16:58 2203
В Пекине военная техника. Что происходит?
В Пекине военная техника. Что происходит? видео
16:48 2650
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу?
Готов ли Азербайджан перейти от бюрократии к свободному бизнесу? рассуждает председатель партии
16:55 1557
Кто там клевещет против Турции?
Кто там клевещет против Турции? обновлено 16:38
16:38 2962
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС
16:16 1623
Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 3813
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 8634
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться