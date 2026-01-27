Требование ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС потребовало в кратчайшие сроки наделить Палестинский комитет управления Газой всеми полномочиями, в том числе обеспечить работу контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между анклавом и Египтом. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.

«Мы вновь требуем, чтобы национальный комитет в кратчайшие сроки наделили всеми необходимыми полномочиями для управления Газой, включая возобновление работы КПП «Рафах» в обе стороны и начало реконструкции сектора», - говорится в сообщении. В ХАМАС также раскритиковали власти Израиля за отказ от выдачи палестинской стороне «нескольких тысяч тел погибших» в обмен на останки погибших в Газе заложников.

25 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила о решении открыть в ограниченном режиме КПП «Рафах» после того, как останки последнего заложника Рана Гвили будут возвращены на родину. Тело пленника было опознано и репатриировано на следующий день, 26 января, однако о возобновлении работы погранперехода пока не сообщалось.