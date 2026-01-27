Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, основная цель начатых министерством реформ — сделать механизмы управления в государственных театрах более эффективными, гибкими и прозрачными, усовершенствовать процесс принятия решений и создать условия для более результативной реализации творческого потенциала.

В Минкультуры подчеркнули, что лица, которые в настоящее время занимают должности худрука, могут продолжить свою деятельность в рамках новой структуры. «Они могут быть назначены на должности режиссера-постановщика, руководителя творческого отдела или на другие соответствующие позиции. Особо отметим, что цель реформ - не в механическом упразднении штатных единиц, и потому увольнения сотрудников не планируются», — добавили в ведомстве.

Руководитель инклюзивного театра ƏSA Нихад Гуламзаде в интервью haqqin.az заявил, что начиная с 2023 года в Минкультуры в конструктивном формате реализуются проекты, направленные на проведение театральных реформ. По его словам, одним из таких шагов стал театральный форум «Азербайджанский театр — 150: перспективы развития», где он выступал в качестве спикера и уже тогда обозначил часть реформ, которые сегодня фактически воплощаются в жизнь. Гуламзаде отметил, что в своем выступлении делился наблюдениями и поднимал вопросы управленческих реформ, поскольку в театрах существуют как проблемы кадрового потенциала, так и множество должностей с устаревшими функциями, не позволяющими оперативно и эффективно принимать решения.

«Подобные должности нуждаются не только в изменении названия, но и в пересмотре функциональных обязанностей в соответствии с современными тенденциями. Я всегда поддерживал такие изменения. С начала 2026 года уже предпринимаются конкретные шаги в этом направлении, также президентом Ильхамом Алиевым была принята Концепция «Культура Азербайджана — 2040», охватывающая период 2026–2030 годов», — отметил Гуламзаде.

Говоря о должностях главного режиссера и худрука, Гуламзаде отметил, что в театре ƏSA, который действует уже почти десять лет, таких позиций нет, а существует лишь должность руководителя театра. По его мнению, чрезмерная фрагментация должностных обязанностей и распределение управленческих функций часто приводят к проблемам.

«Сегодня в театрах гораздо более актуально создание института продюсера. Уверен, что новые подходы не станут для режиссеров препятствием, а, напротив, позволят им работать более ответственно и эффективно. Надеюсь, что распоряжения будут реализованы во всех театрах в здоровом и правильном формате. Все эти новшества создадут возможность для создания новых независимых театров. Не стоит рассчитывать исключительно на государственные театры, необходимо самостоятельно стремиться к формированию полноценной театральной индустрии. Принятые решения будут стимулировать и поощрять расширение театральной деятельности, и при их правильной реализации в будущем театры смогут работать более эффективно и реализовывать более конструктивные проекты», — выразил надежду Гуламзаде.