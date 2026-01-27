USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Послы стран СНГ у Лаврова

18:48 1219

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году, сообщили в МИД России.

Во встрече принял участие и посол Азербайджана Рахман Мустафаев.

«Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году. Намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности», - говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 181
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 607
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 3893
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 1488
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 752
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
19:50 1669
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
19:24 1647
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия фото
19:31 1015
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 5558
Память, которая объединяет поколения
Память, которая объединяет поколения фото
19:12 1255
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 1927

ЭТО ВАЖНО

Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 181
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 607
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 3893
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 1488
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 752
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
Еще одна договоренность между Баку и Ереваном
19:50 1669
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал
19:24 1647
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия
Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия фото
19:31 1015
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 5558
Память, которая объединяет поколения
Память, которая объединяет поколения фото
19:12 1255
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
Что стоит за упразднением руководящих должностей в театрах Азербайджана
18:35 1927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться