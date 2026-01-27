Послы стран СНГ у Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году, сообщили в МИД России.

Во встрече принял участие и посол Азербайджана Рахман Мустафаев.

«Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году. Намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности», - говорится в сообщении на сайте российского министерства.