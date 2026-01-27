Новый скотный рынок в Бейлагане

Скотный рынок, расположенный в селе Икинджи Ашыглы Бейлаганского района, получил разрешение на функционирование.

Для соответствия рынка требованиям биобезопасности проведены необходимые инфраструктурные работы.

С целью обеспечения ветеринарного контроля на территории рынка создана контрольная комната. Для изоляции животных с признаками болезни во время ветеринарных осмотров построены специальные изоляторы.

Одновременно с этим были установлены дезбарьеры на входе и выходе с рынка, создан кормовой склад, организованы отдельные торговые павильоны для крупного и мелкого рогатого скота.

По результатам оценки установлено, что рынок соответствует требованиям биобезопасности, а также необходимым условиям для осуществления государственного ветеринарного контроля.

Следует отметить, что ранее начали функционировать скотные рынки в Агджабединском, Имишлинском, Шемахинском, Гейчайском, Сальянском, Гёйгёльском и Бардинском районах.

