Трамп не надеется на победу

Республиканская партия может потерять контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, допустил президент США Дональд Трамп.

Выборы пройдут 3 ноября. По оценкам журнала Fortune, вероятность того, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей, составляет 90%.

«По статистике, когда президент побеждает, они (республиканцы) проигрывают промежуточные выборы», - сказал Трамп в эфире радиостанции WABC.

С 1946 года состоялось 20 промежуточных выборов. На 18 из них партия президента потеряла контроль над Палатой представителей, пишет Fortune.

В Палате представителей у Республиканской партии 219 из 435 мест, то есть демократам надо получить еще три места, чтобы обеспечить контроль. В Сенате у республиканцев 53 из 100 мест. Для контроля над верхней палатой Демпартии нужно еще четыре места.