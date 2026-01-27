Память, которая объединяет поколения

В этот день в Музее горских евреев была открыта тематическая выставка, посвященная одной из самых трагических страниц истории — Холокосту, самому жестокому геноциду нового времени. Экспозиция представила краткий, но важный исторический обзор событий и судеб миллионов людей.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была установлена Организацией Объединенных Наций в память об освобождении нацистского концентрационного лагеря Освенцим 27 января 1945 года.

В рамках памятных мероприятий музей с официальным визитом посетила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в сопровождении руководителя политического отдела посольства США в Азербайджане Меган Бредли, руководителя экономического отдела посольства США в Азербайджане Эрика Гроффа, политического сотрудника посольства Келли Вуда, специалиста по экономике посольства США Юсифа Аббасова.

Ее визит был встречен руководством музея во главе с президентом Международного фонда СТМЭГИ Германом Рашбиловичем Захарьяевым, хранителем музея Владиславом Илюшаевичем Юсуповым, а также директором Музея горских евреев Игорем Александровичем Шауловым.

Экскурсию по выставке и музею для госпожи Эми Карлон и членов ее делегации провел Владислав Юсупов. Он подробно рассказал об истории горских евреев, их культурном наследии, традициях и значимой роли общины в истории Азербайджана. Владислав Юсупов проинформировал посла об истории создания музея, о его уникальности и символизме для горско-еврейского народа.

Также Владислав Юсупов рассказал про общины горских евреев, которые были уничтожены фашистами во время Холокоста в Крыму, в деревне Богдановка возле Моздока и в деревне Менжинск.

В рамках памятной церемонии раввин прочел молитву в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, после чего были зажжены свечи памяти.

Госпожа Эми Карлон также выступила с речью, подчеркнув важность сохранения исторической памяти, противодействия антисемитизму и недопущения повторения трагедий прошлого.

После посещения музея гости отправились на обзорную экскурсию по Красной слободе. В ходе визита были посещены обе синагоги поселка, а завершением маршрута стала прогулка к историческому арочному мосту — одному из символов Красной слободы.

Визит прошел в теплой и уважительной атмосфере и стал еще одним важным шагом в укреплении международного диалога, межкультурного взаимопонимания и сохранения памяти о трагических страницах мировой истории.