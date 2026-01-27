Кремль анонсировал переговоры Путина с аш-Шараа

USD 1.7000
Президент России Владимир Путин встретится с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в среду, 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом. Где именно пройдет встреча — не уточняется. Стороны обсудят перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне телеканал Syria TV сообщил, что аш-Шараа планирует приехать в Москву 28 января для встречи с Путиным. Ранее сирийский лидер уже виделся с Путиным — их переговоры состоялись во время прошлого визита аш-Шараа в Москву в октябре 2025 года. По их итогам временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.

Ахмед Аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период после свержения своего предшественника Башара Асада в декабре 2024 года. Бывший президент покинул Сирию сразу после переворота и получил убежище в России, на родине его заочно арестовали по делу о подавлении протестов в 2011 году.

