Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ использует «профессиональные и хорошо финансируемые гибридные операции» для восстановления влияния на постсоветском пространстве. Об этом она сказала во вторник во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

«Я с сожалением наблюдаю за Грузией, где, несмотря на мужество грузинского народа, который продолжает отстаивать демократические ценности, европейские устремления и право самостоятельно решать свое будущее, Россия вернула Грузию в свою орбиту, используя страх перед войной как оружие и давая понять, что неправильный выбор на выборах будет стоить мира», – заявила Санду.

По мнению лидера Молдовы, аналогичный сценарий сейчас начинает разворачиваться в отношении Армении. «Сейчас Армения становится объектом той же стратегии, направленной на ослабление суверенитета, влияние на демократические выборы и использование внутренних уязвимостей. Мы поддерживаем Армению и ее народ в их усилиях противостоять этому давлению и защитить свое демократическое будущее», – сказала Санду.

В Грузии отреагировали на заявления президента Молдовы.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что не считает эти слова молдавского политика «ценными»: «Не думаю, что заявление Майи Санду представляет хоть какую-либо ценность. Даже ее позитивное заявление тоже не будет значимым».