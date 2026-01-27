USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Санду «с сожалением» смотрит на Грузию. Тбилиси резко отреагировал

27 января 2026, 19:24 2449

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ использует «профессиональные и хорошо финансируемые гибридные операции» для восстановления влияния на постсоветском пространстве. Об этом она сказала во вторник во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

«Я с сожалением наблюдаю за Грузией, где, несмотря на мужество грузинского народа, который продолжает отстаивать демократические ценности, европейские устремления и право самостоятельно решать свое будущее, Россия вернула Грузию в свою орбиту, используя страх перед войной как оружие и давая понять, что неправильный выбор на выборах будет стоить мира», – заявила Санду.

По мнению лидера Молдовы, аналогичный сценарий сейчас начинает разворачиваться в отношении Армении. «Сейчас Армения становится объектом той же стратегии, направленной на ослабление суверенитета, влияние на демократические выборы и использование внутренних уязвимостей. Мы поддерживаем Армению и ее народ в их усилиях противостоять этому давлению и защитить свое демократическое будущее», – сказала Санду.

В Грузии отреагировали на заявления президента Молдовы.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что не считает эти слова молдавского политика «ценными»: «Не думаю, что заявление Майи Санду представляет хоть какую-либо ценность. Даже ее позитивное заявление тоже не будет значимым».

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский

По его словам, ни положительные, ни негативные заявления Санду относительно Грузии нельзя воспринимать всерьез. «Страх войны — это не тема, свалившаяся с неба. Санду и ей подобные поддерживали такое развитие процесса в Грузии, чтобы здесь пролилась кровь, как в Украине; может быть, Санду хотя бы немного перевела бы тогда дух…» — заявил Вольский.

Вице-спикер напомнил о заявлении Санду о желании присоединить Молдову к Румынии, отметив, что она «упразднила» свою страну, «заявив, что ее не существует». Вольский считает, что Молдова — наиболее пострадавшая страна среди стран-кандидатов в ЕС. В Молдове, утверждает он, политически сложная ситуация, коррупция «пожирает страну, и ее масштабы невероятны».

