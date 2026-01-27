USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Али Асадов и чиновники решают проблемы Каспия

В Кабинете Министров Азербайджана под председательством премьер‑министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное вопросам реализации «Комплексного плана мероприятий на 2025–2030 годы по повторной ликвидации и изоляции аварийных и непригодных гидротехнических сооружений различного назначения в Каспийском море, включая аварийные и выведенные из эксплуатации скважины, демонтаж эстакад, причальных мостов, платформ, а также подъем затонувших и полузатонувших судов и проведение других реабилитационных работ», а также улучшению экологического состояния Бакинской бухты.

В своем выступлении премьер-министр Али Асадов отметил, что проблемы, возникшие в результате износа, коррозии и воздействия гидрометеорологических факторов на различные гидротехнические сооружения, оставшиеся в наследство от Советского Союза на нефтегазовых месторождениях в азербайджанском секторе Каспийского моря — включая ликвидированные или законсервированные нефтяные скважины, эстакады, причальные мосты и платформы, — оказывают негативное влияние на экологическое состояние моря. Одновременно он подчеркнул, что вследствие длительного антропогенного воздействия усилилось загрязнение Бакинской бухты (Приморского бульвара), что создает острую необходимость улучшения ее экологического состояния.

Были заслушаны доклад с презентацией начальника отдела промышленности и энергетики аппарата Кабмина Эльшана Гаджизаде, а также выступления министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Рашада Исмаилова, президента Государственной нефтяной компании Ровшана Наджафа и председателя правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Афгана Джалилова.

Также были заслушаны доклады председателя правления Управления Приморского бульвара Ханлара Агаларова и председателя Агентства водных ресурсов Заура Микаилова, другие выступления, касающиеся улучшения экологического состояния Бакинской бухты.

По итогам обсуждений по обоим вопросам соответствующим государственным структурам были даны поручения по проведению мониторингов в Каспийском море, подготовке интерактивной карты‑схемы, определению и приоритизации объемов работ, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципа государственно‑частного партнерства, а также по демонтажу аварийных и непригодных гидротехнических сооружений и скважин, подъему затонувших и полузатонувших судов и оценке влияния проводимых мероприятий на улучшение морской окружающей среды.

Кроме того, поручено подготовить План мероприятий, предусматривающий неотложные работы по очистке Бакинской бухты (Приморского бульвара) и улучшению ее экологического состояния, включая удаление металлических конструкций, обнажившихся в прибрежной зоне после отвода морской воды, предотвращение сброса сточных вод в акваторию, очистку нефтяных пятен и различных отходов с поверхности воды, а также очистку загрязненных нефтью прибрежных почв.

