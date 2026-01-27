Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что решение российско-украинского конфликта «на подходе». Он подчеркнул, что хочет прекратить кровопролитие.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends.

На минувшей неделе в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние консультации с участием делегаций США, России и Украины. После переговоров Белый дом заявил, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс», а встреча в ОАЭ имела историческое значение.