Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что решение российско-украинского конфликта «на подходе». Он подчеркнул, что хочет прекратить кровопролитие. 

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends.

На минувшей неделе в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние консультации с участием делегаций США, России и Украины. После переговоров Белый дом заявил, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс», а встреча в ОАЭ имела историческое значение.

