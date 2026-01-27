Си может закончить войну

У Китая и его лидера Си Цзиньпина есть возможность положить конец войне России с Украиной, повлияв на президента России Владимира Путина. Об этом заявил во время визита в Пекин премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters.

Орпо добавил, что надавить на РФ также можно, сократив сотрудничество. В частности, речь может идти о мерах в отношении китайско-российского сотрудничества, отмечает агентство.

В конце прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в стране «с нетерпением» ждут достижения обязательного мирного соглашения между РФ и Украиной, которое позволит устранить «первопричины кризиса» и достичь прочного мира в Европе. Тогда он заверил, что Китай создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами.