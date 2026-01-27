Еще одна договоренность между Баку и Ереваном

USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Баку и Ереван достигли соглашения о железнодорожной транспортировке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Об этом сообщил глава Минэкономики Армении Геворг Папоян.

«Наши бизнесмены уже также могут воспользоваться и этой возможностью», - написал Папоян в Facebook.

Министерство экономики Армении ранее сообщало о планируемом импорте сжиженного газа из России через Азербайджан из-за трудностей с импортом этого вида топлива. Основные причины министерство связало с тем, что поставки осуществляются из Ирана и России. В случае с Ираном ограничения обусловлены неспокойной ситуацией в исламской республике, а в случае с Россией — ситуацией на пропускном пункте «Верхний Ларс».

