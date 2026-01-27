USD 1.7000
Россия ударила по пассажирскому поезду в Харьковской области: есть раненые

19:58 665

В Барвенковской общине Харьковской области (Украина) войска России атаковали пассажирский поезд Барвенково-Львов-Чоп. В результате удара загорелся вагон и локомотив, два человека ранены, сообщают председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и вице-премьер Алексей Кулеба.

«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», - рассказал Синегубов.

По словам Кулебы, в поезде находился 291 пассажир. Двоих раненых вывела из состава локомотивная бригада и передала врачам скорой, их госпитализировали. По предварительным данным, удар нанесли тремя беспилотниками типа «Шахед».

«Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар», - рассказал Кулеба.

В ночь на 27 января армия РФ атаковала Украину, применив 165 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов.

