Мир стал ближе к «ядерной полуночи»

Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на четыре секунды вперед. Теперь от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 85 секунд. Это ближе, чем когда-либо, заявила гендиректор журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

Теперь они показывают 23:58:35. До ядерной полуночи осталось 85 секунд. Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов еще никогда не были. До этого «Часы Судного дня» показывали 23:58:31.

«Человечество не добилось достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, которые угрожают всем нам», — сказала Белл.