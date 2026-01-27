USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Мир стал ближе к «ядерной полуночи»

20:20 789

Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на четыре секунды вперед. Теперь от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 85 секунд. Это ближе, чем когда-либо, заявила гендиректор журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

Теперь они показывают 23:58:35. До ядерной полуночи осталось 85 секунд. Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов еще никогда не были. До этого «Часы Судного дня» показывали 23:58:31.

«Человечество не добилось достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, которые угрожают всем нам», — сказала Белл.

«Часы Судного дня» — проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Первоначально часы установили на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) зафиксировали в 1991 году, после окончания холодной войны.

Американское издание «Бюллетень ученых-атомщиков» освещает проблемы международной безопасности и угроз, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ). Его создали в 1945 году лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн и группа ученых Чикагского университета, участвовавших в разработке ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». В 1947 году «Бюллетень» построил так называемые «Часы Судного дня», где полночь обозначает апокалипсис, а обратный отсчет до нее — степень угрозы. Время на часах ежегодно выставляют члены совета по науке и безопасности «Бюллетеня» при взаимодействии с советом спонсоров, куда входят десять нобелевских лауреатов.

