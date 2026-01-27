За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане

За январь-ноябрь 2025 года иностранные туристы потратили в Азербайджане более трех миллиардов манатов в конвертируемой валюте, а расходы местных туристов в стране составили за январь-сентябрь прошлого года более 4,5 миллиарда манатов. Итоговые цифры за год пока не оглашены, но не ошибемся, если определим их в сумме на уровне более 9 миллиардов манатов. Об этом сообщил haqqin.az советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде. По его словам, эти цифры будут неуклонно расти в ближайшие годы, что предусмотрено и поставленными руководством страны задачами, и обсуждаемым проектом Госпрограммы развития туризма на 2026-2030 годы.

«Глава государства указал на необходимость количественного и качественного роста туристической отрасли. В связи с этим реализуется комплекс мер, и планируется еще большая деятельность», - отметил К. Гулузаде. – Азербайджанский туризм сейчас форсирует новый этап роста». На фоне постпандемийного восстановления в условиях геополитической нестабильности в целом, глобализации и расширяющегося информационного доступа конкуренция на мировом рынке за каждого туриста все более ужесточается. Азербайджан как формирующееся туристическое направление также должен более агрессивно позиционировать себя на глобальном рынке. При этом есть фактически универсальный набор инструментов, применяя которые все туристические страны мира привлекают все больше посетителей. Одним из ключевых компонентов этого процесса являются маркетинговые кампании, проводимые на глобальном рынке. Азербайджан по затратам на развитие туризма занимает среднюю позицию среди стран мира, а точнее – 65-е место среди 119 государств. Это данные Индекса развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума за 2024 год.

Индикатор «Расходы государства на развитие путешествий и туризма» в этом указанном отчете ВЭФ исчисляется по 7-балльной шкале. У нас госрасходы оцениваются на уровне 2,92 балла. Среднемировой показатель – 3,5 балла. Мы отстаем не только от общего показателя, но и уступаем таким соседям по региону, как Грузия (3,07 балла – 56-е место) и Армения (3,31 балла, 51-е место). Для обеспечения же роста прибыли необходимо больше инвестиций. «Приведу еще одну цифру, - отмечает К. Гулузаде. – В 2018-2024 годах Бюро по туризму Азербайджана потратило на привлечение каждого нового туриста 16,7 маната, а налоговая прибыль государства составила 94,7 маната. Инвестировать на государственном уровне в развитие туризма – это не просто прибыльно, это необходимо. Ведь туризм – это не только цифры, бухгалтерия, это еще важнейшая сфера по узнаваемости, доведению правды о себе, своей культуре, своей истории до максимально широкой аудитории». По его словам, на фоне многомиллиардных доходов от туризма довольно неказистыми выглядят потуги «экспертного переформатирования» госрасходов. К примеру, в эти дни некоторые медиаплатформы «удивляются» затратам на привлечение иностранных журналистов, блогеров и представителей индустрии туризма для продвижения азербайджанского туризма на мировом рынке.