Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Россия за кулисами смягчает жесткую позицию

Kyiv Independent
20:21 812

За закрытыми дверями российские переговорщики занимают более прагматичную позицию по урегулированию войны в Украине, чем это следует из публичных заявлений Кремля. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, часто россияне озвучивают свои максималистские требования по Украине, а затем позволяют своим частным переговорным группам рассматривать компромиссы по некоторым вопросам. Они подчеркнули, что так российская сторона ведет себя уже давно.

Один из американских чиновников в разговоре с журналистами отметил, что такая стратегия РФ вновь проявилась после визита американских посланников в Москву 22 января. После встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «не стоит надеяться» на скорое урегулирование войны, если Украина не пойдет на максимальные территориальные требования Москвы.

Американский чиновник охарактеризовал подобные заявления РФ как часть стратегии по закреплению позиций в публичном пространстве, а не как отражение сути переговоров. «Я склонен игнорировать большинство публичных заявлений лидеров. Президент (России Владимир) Путин недвусмысленно заявил, что хочет увидеть дипломатическое урегулирование. Мы хотим верить ему на слово», - сказал американский чиновник.

По словам одного из собеседников издания, американская сторона увидела улучшение в плане коммуникации и обсуждаемых тем во время трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби 23-24 января. Он заявил, что «настроение в комнате превзошло все ожидания».

Американский чиновник поделился, что после окончания второго дня переговоров в Абу-Даби делегации даже пообедали вместе. Он заявил, что все стороны «выглядели почти как друзья».

Украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, рассказал журналистам, что американская переговорная группа «специфическим образом» оценивает результативность переговоров. Он добавил, что даже элементарную вежливость американская сторона воспринимает как значимый показатель. «Если все ведут себя вежливо, это рассматривается как положительный знак», - заявил украинский чиновник.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп активно вовлечен в мирный процесс между Украиной и Россией. Она назвала переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби «историческими». Ливитт отметила, что советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф активно информируют главу государства о ходе переговоров.

