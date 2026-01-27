Греки пришли спасать Россию

Рост фрахтовых ставок на фоне удешевления нефти, снизившего риск нарушения ценового потолка, привлекает все больше судоходных компаний к участию в подсанкционной торговле. Некоторые из них используют практически новые танкеры для перевозки топлива по всему миру. По данным Bloomberg, за последние месяцы стоимость перевозки сырой нефти резко выросла: США и Европа усилили давление на Кремль и ввели санкции против сотен танкеров, перевозящих российские грузы. Это значительно сократило число «легальных» судов.

Согласно Argus Media, средняя стоимость транспортировки нефти Urals из российского Приморска на западное побережье Индии в конце декабря превысила 60 долларов за тонну — максимум за два года. Для сравнения: в начале прошлого года ставка составляла около 25 долларов. Одновременно расширение скидок привело к тому, что российская нефть оказалась значительно дешевле ценового потолка — механизма стран G7, призванного ограничить доходы Кремля, сохранив при этом поставки. Формально сама нефть не находится под санкциями, однако опасения превысить потолок часто отпугивали добросовестных перевозчиков. Сейчас, когда цена российской нефти опустилась ниже 60 долларов, перевозка не нарушает ограничений. Это открыло путь к возвращению на рынок крупнейших греческих судоходных магнатов, которые вновь включились в транспортировку российских грузов. Показательно, насколько изменилась структура торговли: как минимум две компании — Dynacom Tankers Management Ltd и Capital Ship Management Corp, базирующиеся в Греции, — используют танкеры возрастом менее года.

После введения ограничений, последовавших за вторжением в Украину, российская нефть в основном торговалась на уровне или выше ценового потолка. Это усложняло оформление документов и повышало риски для добросовестных участников рынка, фактически исключая их еще до введения американских санкций против крупных российских поставщиков. В итоге большая часть торговли перешла к мелким частным инвесторам, использующим старые и дешевые суда. Вот почему появление в этом бизнесе практически новых танкеров стало заметным отходом от прежних тенденций. Танкер Argeus I, находящийся под управлением Capital Ship Management и принадлежащий компании, зарегистрированной по тому же адресу, недавно прибыл в индийский порт Парадип с более чем 700 тысячами баррелей нефти Urals: это его первая партия российского сырья, согласно данным Bloomberg, Vortexa и Kpler. Когда именно судно разгрузит нефть, пока неизвестно. В этом месяце танкер Rodos доставил груз в Китай, а в декабре Samothraki привез нефть в индийский порт Вадинар. Оба судна управляются Dynacom Tankers, которая и ранее перевозила российскую нефть в Индию, но на гораздо более старых судах.

Представитель Capital Ship Management сообщил Bloomberg, что «одна из ключевых целей стратегии G7 — предотвратить дальнейшее расширение параллельного флота, поддерживая высокие стандарты безопасности, включая экологическую безопасность и защиту экипажа. Этому способствует использование современных, должным образом застрахованных судов, работающих строго в рамках ценового потолка, как это делает Argeus I». Dynacom Tankers не ответила на запрос Bloomberg, отправленный по электронной почте. «Соотношение риска и выгоды остается достаточно привлекательным, чтобы привлекать новые суда, и это подчеркивает устойчивость торговли российской нефтью», — отметила Анжелика Кемене, руководитель отдела рыночной стратегии Optima Shipping Services в Афинах. По открытым данным, Dynacom Tankers Management Ltd принадлежит известному греческому судовладельцу Георгиосу Прокопиу. Компания, основанная в 1991 году, входит в крупную морскую группу Procopiou, куда также входят Dynagas Ltd и Sea Traders SA. Прокопиу, родившийся в 1946 году, работает в судоходном бизнесе с 1971 года. Под его руководством Dynacom Tankers остается одним из крупнейших игроков мирового танкерного рынка, регулярно участвуя в заказах на строительство новых судов и их продаже.