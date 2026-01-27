Трамп о зоне ответственности Совета мира

USD 1.7000
Зона ответственности учрежденного президентом США Дональдом Трампом Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа, может распространиться и на другие территории. Об этом президент США заявил в интервью радиостанции WABC.

«Теперь у нас есть Совет мира, чтобы гарантировать, что все пройдет хорошо, это может распространиться и на другие территории, если это понадобится», - сказал Трамп.

22 января 19 стран, в том числе Азербайджан, подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

