Переговоры глав Генштабов Турции, США и Франции

Глава Генштаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу провел телефонный разговор с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэдом Купером на фоне нестабильности вокруг Ирана.
Обсуждены двусторонние отношения и международные вопросы.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) January 27, 2026
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CrbK8lzTYP
Также состоялся телефонный разговор между начальниками генштабов ВС Турции и Франции Сельчуком Байрактароглу и Фабьеном Мандоном. Об этом говорится в сообщении в аккаунте ВС Турции в соцсети X.
Было отмечено, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) January 27, 2026
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N9Im3mG7QX