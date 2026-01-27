Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным

Сибига уточнил, что именно эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор несогласованными в рамках мирного процесса. По словам главы МИД Украины, «именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать».

При этом Сибига заявил, что не считает нужной свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров. Он добавил, что сейчас работают сформированные переговорные команды, в которые входят представители МИД, и они уже обсуждали параметры прекращения огня и порядок мониторинга или верификации перемирия.

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.