Новость дня
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным

20:55 275

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Сибига уточнил, что именно эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор несогласованными в рамках мирного процесса. По словам главы МИД Украины, «именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать».

При этом Сибига заявил, что не считает нужной свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров. Он добавил, что сейчас работают сформированные переговорные команды, в которые входят представители МИД, и они уже обсуждали параметры прекращения огня и порядок мониторинга или верификации перемирия.

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

