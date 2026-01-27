USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

С Россией готовы говорить, но при одном условии

21:11 1388

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, но такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Россия - наш пограничный сосед, и, конечно, если удастся прекратить эту военную агрессию, на каком-то этапе каналы связи необходимо будет открывать, но сейчас не тот момент», - указал финский премьер.

По словам Орпо, при необходимости он сядет за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно от Путина зависит продвижение мирного урегулирования в Украине, подчеркнул Орпо.

«Для Финляндии очевидно, что возобновление диалога с Россией крайне затруднено до тех пор, пока продолжается война», - добавил он, подчеркнув, что решение о формате и времени возобновления следует принимать совместно с европейскими партнерами.

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2098
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 510
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1807
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3179
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6550
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2283
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2568
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1925
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1389
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4469
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1758

ЭТО ВАЖНО

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2098
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 510
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1807
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3179
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6550
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2283
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2568
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1925
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1389
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4469
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1758
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться