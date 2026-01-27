С Россией готовы говорить, но при одном условии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, но такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Россия - наш пограничный сосед, и, конечно, если удастся прекратить эту военную агрессию, на каком-то этапе каналы связи необходимо будет открывать, но сейчас не тот момент», - указал финский премьер.

По словам Орпо, при необходимости он сядет за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно от Путина зависит продвижение мирного урегулирования в Украине, подчеркнул Орпо.

«Для Финляндии очевидно, что возобновление диалога с Россией крайне затруднено до тех пор, пока продолжается война», - добавил он, подчеркнув, что решение о формате и времени возобновления следует принимать совместно с европейскими партнерами.