Министр нефти Индии о закупках у России

Правительство Индии не давало компаниям указаний по поводу закупок российской нефти, но сокращение ими ее импорта продолжится. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Пури.

По его словам, хотя скидки на сырье из России достигли рекордных отметок в индийских портах, в январе ожидается дальнейшее уменьшение поставок.

Индия диверсифицирует поставки, сейчас она закупает нефть у 41 страны, а компании заинтересованы в увеличении импорта из Канады и США, заявил Пури. Среднесуточные поставки из России сократились до 1,3 млн баррелей с 1,8 млн баррелей за прошлый год, сказал он в интервью Bloomberg: «Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлено рыночными условиями».

По подсчетам самого агентства, российские поставки в индийские порты в декабре упали примерно до 1,2 млн баррелей в сутки, это самый низкий показатель более чем за три года. По предварительным данным, за 25 дней января среднесуточный импорт оказался еще меньше – 1,12 млн баррелей. С 21 января в силу вступил запрет Евросоюза на поставки в ЕС нефтепродуктов из российской нефти. Индия ранее была крупным поставщиком такого топлива в ЕС.

Из-за ее отказа продолжать закупки в прежних объемах Россия не может сбыть около 140 млн баррелей нефти, по данным Bloomberg.