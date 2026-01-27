USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Министр нефти Индии о закупках у России

21:20 730

Правительство Индии не давало компаниям указаний по поводу закупок российской нефти, но сокращение ими ее импорта продолжится. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Пури.

По его словам, хотя скидки на сырье из России достигли рекордных отметок в индийских портах, в январе ожидается дальнейшее уменьшение поставок.

Индия диверсифицирует поставки, сейчас она закупает нефть у 41 страны, а компании заинтересованы в увеличении импорта из Канады и США, заявил Пури. Среднесуточные поставки из России сократились до 1,3 млн баррелей с 1,8 млн баррелей за прошлый год, сказал он в интервью Bloomberg: «Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлено рыночными условиями».

По подсчетам самого агентства, российские поставки в индийские порты в декабре упали примерно до 1,2 млн баррелей в сутки, это самый низкий показатель более чем за три года. По предварительным данным, за 25 дней января среднесуточный импорт оказался еще меньше – 1,12 млн баррелей. С 21 января в силу вступил запрет Евросоюза на поставки в ЕС нефтепродуктов из российской нефти. Индия ранее была крупным поставщиком такого топлива в ЕС.

Из-за ее отказа продолжать закупки в прежних объемах Россия не может сбыть около 140 млн баррелей нефти, по данным Bloomberg.

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2098
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 513
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1810
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3179
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6550
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2285
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2570
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1925
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1390
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4469
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1758

